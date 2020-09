Drei weitere Nachwuchskräfte starteten am 1. September 2020 in die Ausbildung des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes in Wesel.



Neben dem theoretischen Wissen an der Fachhochschule lernen die drei Auszubildenden Lukas Daniel Plüschau, Melina Steinmann und Katharina Blankenburg die praktische Arbeit in der Verwaltung kennen.

Begrüßt wurden die neuen Auszubildenden von Bürgermeisterin Ulrike Westkamp, der Personaldezernentin Annabelle Brandes, Nicolas Kotzke, Yannik Kreß und Janik Klammer vom Personalservice, Andreas Schucht vom Personalrat, Regina Lenneps als Gleichstellungsbeauftragte sowie Sophie Breuer von der Jugend- und Auszubildendenvertretung.

Nachdem bereits am 1. August dieses Jahres sechs Auszubildende in den Dienst der Stadt Wesel traten, beschäftigt diese nun 30 Auszubildende in unterschiedlichen Berufen. Zudem starten im kommenden Monat zwei Brandmeisteranwärter ihre Ausbildung.

Insgesamt sind dann mit Stand zum 1. Oktober 2020 bei der Weseler Stadtverwaltung 32 Auszubildende beschäftigt.