Verkehrssituation im Schepersfeld

CDU-Ratsmitglied Michael Stein wendet sich mit folgendem Antrag an die Bürgermeisterin:

"Anwohner im Schepersfeld haben uns auf folgende Verkehrsprobleme aufmerksam gemacht:

Die Kreuzung Andreas-Vesalius-Straße / Am Birkenfeld ist wegen teilweiser verkehrswidrig abgestellter Fahrzeuge nicht einsehbar.

Weiterhin ist die Ausfahrt vom Quadenweg auf den Schepersweg, durch teilweise auf beiden Seiten des Quadenwegs parkende Autos, uneinsichtig, da sie zu nah an der Einmündung stehen. Wenn ein Fahrzeug in den Quadenweg einbiegt und ein anderes fährt heraus, kommt es regelmäßig zu gefährlichen Situationen.

Die Verwaltung wird gebeten, in beiden Fällen nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen und im zuständigen Ausschuss zu berichten."