Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz/„BTHG“) soll in vielen Bereichen die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung oder wenn sie von einer Behinderung bedroht sind, verbessern. Für eine verbesserte Beratung betroffener Menschen wurden bundesweit sogenannte ergänzende unabhängige Teilhabeberatungsstellen (EUTB) eingerichtet. So auch in der Stadt Wesel.

Seit August 2018 beraten in einem Büro in der Viktoriastraße zwei Fachkräfte betroffene Menschen und ihre Angehörige in Fragen zur Teilhabe in allen Lebensbereichen. Die Beratung zielt darauf ab, mit verbesserten Leistungen und gezielten Hilfen Menschen mit Behinderung den Menschen ohne Behinderung gleichzustellen. In allen Lebensbereichen, wie Bildung, Arbeit, Gesundheit und dem sozialen Leben, soll eine volle Teilhabe erreicht werden.

Kostenlose Beratung

Die Beratung der EUTB ist kostenlos und ist dabei aufgrund ihrer Unabhängigkeit allein dem Interesse der Ratsuchenden verpflichtet. Die EUTB sieht sich als Lotse im sozialen Leistungssystem, weshalb die Netzwerkarbeit mit Kooperationspartnern wie zum Beispiel anderen Beratungsstellen, Einrichtungen und Kostenträgern seit Eröffnung der EUTB einen hohen Stellenwert in der täglichen Arbeit einnimmt.

Die haupt- und ehrenamtliche Beratung der EUTB richtet sich an alle Menschen mit einer Behinderung oder einer drohenden Behinderung sowie deren Angehörige. Dabei kann es sich um eine geistige, psychische, körperliche Behinderung oder Sinnesbehinderung, aber auch um eine chronische Erkrankung handeln.

Die Beratungsstelle der EUTB in Wesel ist in der Viktoriastraße 10 in der Nähe des Bahnhofs angesiedelt. Man erreicht die Mitarbeiter dort telefonisch unter 0281/16435886/87, montags und mittwochs von 8 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr. Persönliche Beratungstermine sind aktuell nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung möglich. Ein weiterer Beratungsstandort befindet sich in Moers am Hanns-Albeck-Platz 2 in Moers (Tel.: 02841/900031/32). Weitere Informationen sind unter www.teilhabeberatung-kreis-wesel.de verfügbar.