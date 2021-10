Wenn der Tod viel zu früh, plötzlich und in der Mitte des Lebens auf Sie zukommt, ist die entstehende Lücke im Leben unendlich groß.

Im November gründet sich eine Selbsthilfegruppe in Wesel, in der Betroffene sich auf Augenhöhe austauschen möchten.

Die Gruppe bietet mentale Unterstützung zur Frage „Wie geht es weiter?“.

Je nach Bedarf der Teilnehmenden wird über verschiedene Themen wie z.B. Umgang mit Jahrestagen, Konflikten, einsame Wochenenden und Feiertage gesprochen. Ein bunter Schatz an Erfahrungen zur Alltagsbewältigung und Alltagsgestaltung soll so entstehen und dabei helfen, die Situation zu meistern.

Erstes Treffen am:

Freitag, 5. November 2021 um 18:00 Uhr

Interessierte wenden sich bitte unter Telefon Nr. 02841 90 00 16

oder per Mail an selbsthilfe-wesel@paritaet-nrw.org