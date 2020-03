Aktuell häufen sich bei den Stadtwerken Wesel wieder die Hinweise und Anfragen besorgter Bürger, die von unseriösen „Strom-oder Gasvertretern“ besucht werden. Gerne geben sich die Vertreter an der Haustür als Mitarbeiter der Stadtwerke Wesel aus. Sie wollen neue Verträge abschließen und versprechen hohe Ersparnisse bei einem Strom- oder Gastarifwechsel.

Die Stadtwerke Wesel warnen!

Gerade in der momentanen Situation von Covid-19 sehen die Stadtwerke Wesel eine solche Aktion als sehr rücksichts- und verantwortungslos an!

Keine Haustürgeschäfte tätigen

Generell sollte man zu seiner eigenen Sicherheit in so einer Situation keine Haustürgeschäfte tätigen. Sollten trotzdem weiterhin Vertreter herum laufen, sollte man in dieser Situation definitiv erstmal keine Haustürgeschäfte machen.

Falls trotzdem weiterhin Vertreter von Haustür zu Haustür laufen, sollten Sie niemals etwas bezahlen oder unterschreiben; auch nicht eine Bescheinigung, dass man „gut beraten“ worden sei. Die Stadtwerke Wesel warnen deshalb eindringlich, Unbekannten keine Daten preiszugeben.

Ungewollter Anbieterwechsel

Betrüger haben die Möglichkeit, mit Hilfe der Zählernummer und des Namens bereits einen ungewollten Anbieterwechsel durchzuführen. Mitarbeiter der Stadtwerke Wesel können sich immer ausweisen, bei Unsicherheiten sollte also immer nach dem Dienstausweis gefragt werden.

Die fremden Werber, die die Bürger vor Ort besuchen, arbeiten definitiv nicht bei den Stadtwerken Wesel. Es sind häufig „Drückerkolonnen“,die den guten Namen der Stadtwerke Wesel missbrauchen und nur darauf aus sind, „Vertragsabschlüsse“ vor Ort zu generieren.

Innerhalb von 14 Tagen schriftlich widerrufen

Sollten Kunden auf diese Art unbeabsichtigt den Strom- oder Gasanbieter gewechselt haben, können sie den Vertrag innerhalb von 14 Tagen schriftlich widerrufen.

Stadtwerke Wesel bietet Hilfe an

Die Mitarbeiter der Stadtwerke Wesel helfen gerne dabei und bitten die Bürger, im Zweifelsfall unter Telefonnummer 0281/9660-0 anzurufen oder eine E-Mail an sww@stadtwerke-wesel.de zu senden.



"Als Ihr Unternehmen vor Ort stünden wir – wie gewohnt - gerne in unseren Kundencentern zu einem persönlichen Gespräch für Sie bereit. Dies ist auf Grund der aktuellen „Corona-Lage“ leider nicht möglich, da wir als verantwortungsbewusstes Weseler Unternehmen zum Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter die persönlichen Sozialkontakte durch eine temporäre Schließung der Kundencenter reduzieren wollen", erläutert Rainer Hegmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Wesel.