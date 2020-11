Seit einigen Monaten ist die Weseler Straße in Büderich Schauplatz umfangreicher Baumaßnahmen. Unter anderem hat die Stadt Wesel im Frühjahr neue, energiesparende LED-Pollerleuchten entlang der Platanenallee installiert.



Momentan werden die Arbeiten des ersten Bauabschnitts an der Weseler Straße (drei Kreuzungen bzw. Einmündungen) abgeschlossen, so dass direkt der zweite Bauabschnitt starten kann.

Zudem werden im Bereich der Kreuzungen des ersten Bauabschnitts (Weseler Straße/Parkstraße /Schützenstraße, Weseler Straße/Raiffeisenstraße, Weseler Straße/Rheinallee/Marktstraße) der Gehweg und die Parkstreifen neu gepflastert.

Kreuzungsbereich wird vorübergehend gesperrt

Als Nächstes wird die Kreuzung Weseler Straße/Brauerstraße umgebaut. Dazu muss die Kreuzung vorübergehend gesperrt werden. Der Verkehr wird über die Straßen Kesselbruck und Pastor-Bergmann-Straße umgeleitet.Voraussichtlich im Frühjahr 2021 werden alle Straßenarbeiten fertig sein. Abschließend werden an jeder der neugestalteten Kreuzungen/Einmündungen zwei Amber-Bäume gepflanzt und von Bodenstrahlern illuminiert.