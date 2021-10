In den Herbstferien bietet die Museumspädagogik des LVR-Niederrheinmuseums Wesel kleinen Besuchern ein abwechslungsreiches Ferienprogramm in der Dauerausstellung.

Am Dienstag und Donnerstag in der kommenden Woche können Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren gemeinsam mit der Museumspädagogin Katharina Selent-Michel die Ausstellung erkunden.

Sie lernen auf spielerische Weise die Bedeutung Wesels als Handels- und Hansestadt kennen, entdecken Rohstoffe, erraten Düfte und stellen selbst einen Lederbeutel her – der ist wichtig für die kleinen Kaufleute des Mittelalters und der frühen Neuzeit!

Die eintägigen Workshops finden am 19. und 21. Oktober von 11 bis 15 Uhr statt. Bitte einen kleinen Imbiss für die gemeinsame Mittagspause mitbringen. Die Teilnahmegebühr für die Workshops beträgt 3 Euro pro Person. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren erhalten freien Eintritt.

Alle Programme finden unter Einhaltung eines Hygienekonzeptes statt. Die Teilnehmenden sind verpflichtet eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und an der Kasse einen 3G-Nachweis vorzuzeigen.

Da die Plätze begrenzt sind wird eine Anmeldung empfohlen. Buchungen und weitere Informationen erhalten Sie bei der Kulturinfo Rheinland unter –info@kulturinfo-rheinland.de oder Tel. 02234/9921-555.