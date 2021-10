Wir freuen uns mitteilen zu können: unsere Ausstellung "Vom Gegenüber: Die Römer und ihr Limes - Bislich im Spannungsfeld der anderen Rheinseite" wird noch bis zum 05.12.2021 verlängert! Wir vom Deichdorfmuseum danken vor allem unseren Leihgebern! Und natürlich auch dem Verband Kulturraum Niederrhein, im Rahmen von dessen Themenjahr PROVINZ-provinciaal? die Ausstellung stattfinden konnte! Aber wir danken hiermit auch unseren freiwilligen Helfern! Denn dank unseren Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern können Sie das Museum und die Ausstellung auch nach dem 01.November 2021 in diesem Jahr noch Sonntags zwischen 11 und 16 Uhr besichtigen. Im Oktober also noch SA/SO von 14.00 und 17.00 Uhr und ab November dann Sonntags. Dazu geht es weiter mit dem Eintritt gegen Spende, die jeweils vollumfänglich unserem Museum zu Gute kommen. Gerade in diesem Jahr sind wir auf Ihre Spenden angewiesen. Natürlich werden wir dank der Verlängerung auch noch weitere Führungen zur Sonderausstellung anbieten können, ebenfalls gegen Spende. Eine nächste Führung findet am Sonntag - 24.10.2021 ab 11.Uhr statt (siehe Veranstaltungen). Also: besuchen Sie uns - wir freuen uns!