Mein Traumurlaub

Hach, ist das lange her! So werden zurzeit viele Menschen sagen, wenn sie an ihren letzten Urlaub denken. Und so wie's aussieht, kann's bis zur nächsten Ferienfahrt noch etwas dauern.

Die ärgerliche Wartezeit möchten wir Ihnen mit dieser Aktion versüßen: Posten Sie ein stimmungsvolles Foto von einem besonders schönen Urlaub und schreiben Sie uns ein paar Zeilen dazu. Falls ein ansehnliches Sammelsurium an Bildern und Geschichten zusammenkommt, werden wir Auszüge davon in unseren Druckausgaben veröffentlichen. Die Redaktion wünscht viel Spaß!



Ein Beispiel ...

Bestimmt haben Sie sich gefragt, wer die drei Sonnenbrillentypen auf dem Foto oben sind. Da flankieren mich meine beiden Söhne und es zeigt eine Szene aus Granville, einer wunderschönen Hafenstadt an der Westküste der Normandie. Dort waren wir im Juli 2016, unserem letzten gemeinsamen Familienurlaub.

Unser Domizil war das kernsanierte und komplett selbstgebaute kleine Landhaus meines alten Schulkumpels Ulle aus Dinslaken in Gavray. Von dort aus starteten wir täglich Ausflüge in die Region, von denen die Granville-Tour einer der schönsten war. Eigentlich bin ich Bretagne-Fan, aber die Normandie ist auch ein tolles Fleckchen Erde. Neben urtümlichen Dörfern und sympathischen Städtchen hat uns vor allem der Besuch am Omaha Beach beeindruckt - einem der Küstenabschnitte, an denen die Alliierten im Juni 1944 ihre Angriffe auf den Atlantikwall der Nazis starteten.

Leider endete der geplante Zwei-Wochen-Urlaub schon am neunten Tag: Meine Frau knickte sich beim Joggen auf steinigem Boden um und brach sich das Sprunggelenk. Zack - Heimreise! Trotzdem bleiben diese neun Tage in allerbester Erinnerung - ein echter Traumurlaub!

So - jetzt Ihr. Postet Eure Bilder über das integrierte Upload-Tool (bitte jeweils nur eins!) und erzählt Eure Erinnerungen im Kommentarfeld unten!

Bin gespannt.

.............