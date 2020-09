Vier Mensch-Hund-Teams des Sportvereines für Hundefreunde Wesel absolvierten kürzlich die diesjährige Begleithundeprüfung.

"Die Teilnehmerzahl war infolge der Corona-Pandemie leider kleiner als in den Vorjahren. Die von Nicole Ernst, die auch selber an der Prüfung teilnahm, hervorragend vorbereiteten Teams zeigten dem Leistungsrichter Heinz Galonska gute und teils vorzügliche Leistungen, sodass Nicole Ernst mit Chevy, Sarah Halswick mit Tara, Horst Lewald mit Schröder und Klaus Langenbrink mit Cosmo die Prüfung bestanden und am Ende der Veranstaltung ihre wohlverdienten Urkunden entgegennehmen konnten.", resümiert Michael Schlug, der 1. Vorsitzende SfH.