Am Donnerstag, 9. Januar, beginnen wir, der Verein zur Förderung von Kunst und Kultur an St. Mariä Himmelfahrt Ginderich e.V., wieder mit einer neuen Staffel unseres Handarbeits-Treffs in der Museumsklasse der Dorfschule Ginderich, Schulplatz 1, 46487 Wesel-Ginderich. Wir treffen uns von 17.00 – 19.00 Uhr in einem gemütlichen Ambiente und mit netten Leuten um uns über verschiedene Techniken auszutauschen oder auch um Neues zu lernen. Ganz neu haben wir nun das Thema „Sticken“ hinzugenommen. Auch hierzu freuen wir uns über Interessierte, die sich uns anschließen möchten. Diese Staffel geht bis Donnerstag, 2. April (Donnerstag vor den Herbstferien). Der Kostenbeitrag für alle 12 Treffen beträgt zusammen 18,00 €, sonst 2,00 € pro Termin.

Anmeldungen unter: Karin Jüngling, 0173/2639807, karin.juengling@icloud.com oder Helga Brinkhoff, 01578/ 9240305, helga.brinkhoff@googlemail.com