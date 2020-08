Seit Monaten wirft Covid-19 unseren Alltag durcheinander. Weltweit sind benachteiligte Kinder besonders vom Coronavirus und seinen Folgen betroffen. Aus diesem Grund hilft UNICEF Kindern und Familien weltweit, sich vor einer Ansteckung mit Covid-19 zu schützen. Auch in Deutschland hat sich durch die Pandemie die Kinderschutzarbeit stark verändert.

Um auf die UNICEF-Coronahilfe aufmerksam zu machen, präsentierte sich am Samstag, den 8. August 2020 das JuniorTeam der UNICEF-Arbeitsgruppe Wesel in der Fußgängerzone. Bei hochsommerlichen Temperaturen und unter Coronaschutzbedingungen informierten die 'Junioren' über die Arbeit von UNICEF und sammelten Spendengelder, welche auf Wunsch sogar kontaktarm in den "Spenden-Pool" geworfen werden konnten. Als Beitrag zur eigenen Ansteckungsvorbeugung hatte das JuniorTeam selbst hergestellte Seifen dabei, welche es den Spendenden als Dankeschön anbot.

Wer sich über die UNICEF-Coronahilfe informieren möchte, findet alles Wissenswerte auf: www.unicef.de