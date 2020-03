Corona ist das Thema was in diesen Zeiten die ganze Welt beherrscht. Die Weseler*innen lassen sich jedoch davon nicht einnehmen und erneut schwappt ein Welle riesiger Hilfsbereitschaft über die Stadt. “Vesalia hospitalis - gastfreundliches Wesel” - Nun helfen die Weseler*innen sich gegenseitig.



Die Facebook Gruppe die Moritz Hußmann und Simon Bleckmann gegründet haben, füllte sich rasend schnell und viele wollen helfen. Mit insgesamt 14 Stadtteilpaten und unzähligen Helfern läuft die Koordinierung auf Hochtouren. “Das in so kurzer Zeit so viele Menschen helfen wollen, ist einfach unglaublich”, sagt Moritz Hußmann.

Die Stadtteilpaten kümmern sich darum, dass Hilfesuchende und Helfer zusammen kommen. Das Angebot muss sich jedoch noch mehr herumsprechen. Vor allem die Risikogruppen der über 60-jährigen und Menschen mit Vorerkrankungen sollten Zuhause bleiben und das Angebot annehmen, ob einkaufen, Gänge zur Apotheke oder Gassi gehen mit dem Hund, denn niemand ist alleine. Der Appell der Bundesregierung, gilt auch in Wesel “Bitte bleiben sie Zuhause!”

Flyer sind an Lebensmittelhändler und Apotheken für den Aushang verschickt worden. Helfer*innen werden noch immer händeringend gesucht! Wer seine Mitbürger*innen unterstützen möchte, der findet weitere Infos in der Facebook Gruppe.

Hilfegesuche per Mail: weselhilft@weseler-eventagentur.de

und per Telefon an:

WE-Kiosk - Mo-Sa von 9-20 Uhr - 0281 - 1636677

Jusos Wesel - Mo-Do von 9-12 Uhr 0281 - 2032202 (außerhalb dieser Zeit läuft der Anrufbeantworter)

Clever Fit - Mo-Fr 10-15 Uhr - 0281 31936720