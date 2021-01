Weihnachten ist vorbei und irgendwie müssen die Tannenbäume jetzt wieder beseitigt werden: Die Baumentsorgung des ASG findet am kommenden Samstag, 9. Januar, statt.

Zwischen 9.30 und 10.30 Uhr in Lackhausen an der Bushaltestelle Konrad-Duden-Straße, in Obrighoven am neuen Friedhof und in Bislich auf dem Marktplatz. Von 11 bis 12 Uhr steht ein ASG Fahrzeug im Blumenkamp auf dem Schulhof und in Büderich auf dem Marktplatz. In der Zeit von 13 bis 14 Uhr kann in Ginderich auf dem Schützenplatz/Kuhport und auf dem Parkplatz an der Rundsporthalle/Fusternberg entsorgt werden, zwischen 13 und 14.30 Uhr in der Feldmark auf dem Marktplatz. Die Tannenbaumentsorgung wird zwischen 14.30 und 16 Uhr in Flüren am Sportplatz und in der Stadtmitte auf dem Kornmarkt beendet.

Da die Bäume kompostiert werden, müssen sie „sauber“ sein - also ohne Lametta und sonstigen Weihnachtsschmuck. Die Tannenbäume sollen nicht früher am Standort abgelegt werden.