Bäckermeister Bastian Bors freut sich schon sehr auf Gäste die mal eben bei einem Frühstück oder einem Kuchen ihr Elektrofahrzeug laden.

Denn am Backstuben-Cafe Bors, am WEIKENROTT 9 in Hamminkeln gibt es jetzt einen Ultra-Schnellladepark für Elektroautos.

Zur Verfügung stehen momentan vier, später sechs Ladesäulen mit einer Leistung von je sage und schreibe 350 Kilowattstunden.

Das bedeutet, dass wenn das Fahrzeug die Ladeleistung zulässt, binnen 15 Minuten eine Reichweite von rund 300 km geladen werden kann.

Christoph Strecker vom Anlagenbetreiber, der IONITY GmbH, zeigt sich begeistert über die vorbildliche Kommunikation und Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und der Firma Bors, sodass ein zügiger Aufbau der Anlage möglich war.

Die Firma IONITY betreibt bereits 362 Standorte in 24 europäischen Ländern, 103 davon in Deutschland. Im Kreis Wesel ist dieses die erste Station.

IONITY bietet für den Ladeprozess eine eigene App an, es kann allerdings auch mit den Apps verschiedene Vertragspartner der Autohersteller geladen werden.

Die Kosten belaufen sich je nach Vertrag zwischen 30 und 79 Cent pro KW.

Auch die Stadt Hamminkeln ist bestrebt, die Anzahl der E-Autos von momentan sechs sukzessive auszubauen. Die vorhandenen E-Fahrzeuge werden teilweise auch den Hamminkelner Bürgern zugänglich gemacht. So Bürgermeister Bernd Romanski und sein Team.