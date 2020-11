Dinslaken/Wesel. Die diesjährige Vertreterversammlung der Volksbank Rhein-Lippe wurde in der über 150-jährigen Geschichte erstmals digital durchgeführt. Rund 260 Vertreterinnen und Vertreter registrierten sich, um online an der Versammlung teilzunehmen. Von der Möglichkeit des Informationsaustausches und der Kommentierung in dem Online-Portal wurde rege Gebrauch gemacht und zeigte die Akzeptanz des angebotenen Formates.

Marc Indefrey erläuterte im Bericht des Vorstands wichtige Themen, mit denen die Volksbank Rhein-Lippe sich im abgelaufenen Geschäftsjahr intensiv beschäftigt hat.

„Erreichbarkeit ist unsere neue Öffnungszeit“ mit dieser Aussage hebt die Bank die vielfältigen und bequemen Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme hervor. Der Kundenservice kann persönlich in der Bankstelle, telefonisch oder online genutzt werden. Der Kunde entscheidet, welcher Weg gerade der passende ist - das gilt im Übrigen natürlich auch für die Beratung. Bei allen technischen Neuerungen stehe im Vordergrund, dass Technik einfach zu bedienen und sinnvoll eingesetzt wird.

Investitionen in die Nähe vor Ort

Mit Blick auf die Umbauten in den Bankstellen Brünen und Obrighoven im Jahr 2019 und auf die aktuellen Baumaßnahmen in der Bankstelle Hiesfeld und den Neubau in Voerde Friedrichsfeld zeige die Bank deutlich ihr Bekenntnis zur Region. Mit den Investitionen und der Zusammenarbeit mit heimischen Unternehmen mache die Bank die Bedeutung der Nähe zu Mitgliedern und Kunden deutlich, führte Indefrey im Vorstandsbericht aus.

Attraktiver Arbeitgeber

Im übertragenen Sinn baue man auch stetig weiter an der heute schon sehr starken Position als einer der attraktivsten Arbeitgeber an Rhein und Lippe. Gerade in der Phase der Corona-Krise konnte das gesamte Team der Volksbank Rhein-Lippe punkten. Die Bank habe ein tragfähiges Fundament, das Team setzt sich verlässlich, kompetent und an den Werten orientiert für erfolgreiche Menschen in der Region ein. Dafür sprach Indefrey in seiner Videobotschaft den Dank an alle Mitarbeitenden aus.

Hausbankmodell

2019 hat die Volksbank Rhein-Lippe mit dem Hausbankmodell ein transparentes und auf Partnerschaftlichkeit ausgerichtetes Angebot geschaffen und rund 1.400 neue Girokontoverbindungen dazugewonnen. Partnerschaftliche Geschäftsbeziehungen, so Indefrey in seinem Vortrag, seien die Basis für nachhaltigen Erfolg – sowohl für die Genossenschaft als auch für die mit ihr verbundenen Menschen.

Eine besonders nachgefragte Leistung sei die Generationenberatung. Hierbei geht es - zum Teil auch um sehr komplexe - Fragestellungen rund um Erbe, Erbfall, Testament und Pflege. In vertrauensvollen Gesprächen werden Lösungen gefunden, um das Vermögen für die nächste Generation zu sichern.

Dividende

Da die Volksbank Rhein-Lippe eG auch im Jahr 2019 erfolgreich gewirtschaftet hat, wurde von der Versammlung eine Dividende von 2,5 Prozent beschlossen. Die mehr als 30.000 Mitglieder und somit Eigentümer der Genossenschaft nehmen so am Erfolg teil, so Indefrey in seinem Beitrag.

Dr. Thomas Becker (Dinslaken), Katrin Buschmann (Dinslaken), Arnd Capell-Höpken (Hünxe-Drevenack), Heinrich Egeling (Hamminkeln-Dingden) und Walburga Wüster (Voerde-Spellen) wurden erneut in den Aufsichtsrat gewählt.

Mit der Resonanz auf das gewählte digitale Format ist der Vorstand zufrieden, da die Teilnahmequote fast das Präsenzniveau erreichte. Natürlich habe das persönliche Treffen und der direkte Kontakt mit den Menschen Vorrang, aber in diesen besonderen Zeiten sei die technische Lösung eine sehr gute Option, so Vorstand Claus Overlöper. „Gerne hätten wir unsere Gäste persönlich begrüßt. Aufgrund der Corona-Pandemie ist dies zurzeit jedoch nicht möglich. Der Schutz der Gesundheit aller Beteiligten hat für uns absolute Priorität.“