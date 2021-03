Top-Filme im Internet-Stream oder alte Schinken im Fernsehen? Videotelefonate mit den Enkeln oder Warten auf Weihnachten? Krank zum Arzt oder Telemedizin per Internet? Diersfordt, Bislich und Flüren haben in den kommenden Wochen die Chance auf den Ausbau eines reinen Glasfasernetzes, mit dem die Bürgerinnen und Bürger in Lichtgeschwindigkeit im Internet surfen können.

Nachdem zu Beginn des Jahres bereits 650 als unterversorgt geltende Haushalte im Rahmen des

geförderten Netzausbaues die Möglichkeit auf einen Glasfaseranschluss bis in die eigene Wohneinheit erhielten, schafft der Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Wesel und Deutsche Glasfaser die Voraussetzung für den eigenwirtschaftlichen Netzausbau.

Bis zum 8. Mai 2021 können die Bürgerinnen und Bürger einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser

abschließen, um einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Haus oder die Wohnung zu erhalten. Einzige Voraussetzung: Mindestens 40 Prozent der anschließbaren Haushalte in Diersfordt, Bislich und Flüren ziehen mit.

Alle Fragen rund um Glasfaser und den Tarifen beantwortet Deutsche Glasfaser auf einem Online-Infoabend. Aufgrund der aktuellen Situation kann dieser leider nicht persönlich vor Ort durchgeführt

werden. Dennoch haben Bürgerinnen und Bürger aus Diersfordt, Bislich und Flüren die Möglichkeit

sich bei dem anstehenden Online-Infoabend aus erster Hand zu informieren und alle Fragen rund

um das Thema Glasfaser zu klären. Teilnehmen kann man einfach über den Computer als auch

über ein mobiles Endgerät:

Online-Infoabend für Diersfordt, Bislich und Flüren

Montag, 15.03.2021, 19:00 Uhr:

- Über den PC/Laptop kann unter einem der folgenden Links teilgenommen werden:

www.deutsche-glasfaser.de/diersfordt-bislich und deutsche-glasfaser.de/flueren

- Über ein mobiles Endgerät in der „Zoom Cloud Meeting“ App mit dieser Meeting-ID:

976 5400 9000