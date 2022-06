Anlässlich des Dorffestes Volmarstein werden von Freitag 24. Juni, 16 Uhr, bis Sonntag 26. Juni, 12 Uhr, die Schulstraße bis zur Einmündung Arndtstraße und von Samstag 25. Juni, 9 Uhr, bis Sonntag 26. Juni, 9 Uhr, die Von-der-Recke-Straße ab der Einmündung Hauptstraße bis Einmündung Schulstraße gesperrt.

Der Durchgangsverkehr in Richtung bergauf muss während dieser Zeit über die Bach- beziehungsweise Heilkenstraße ausweichen.

Die Von-der-Recke-Straße zwischen Einmündung Kleine Kampstraße und der Einmündung Schulstraße wird zur Sackgasse, so dass Kunden bis zum Blumen- beziehungsweise Buchladen-DPD-Paketshop fahren können.

Haltverbot und Busverkehr



In der Kleine Kampstraße beidseitig. Der Parkstreifen der Von-der-Recke-Straße von Einmündung Hauptstraße bis 10m oberhalb des Buchladen-DPD-Paketshops, sowie der Parkstreifen in der Schulstraße von Einmündung Von-der-Recke-Straße bis Einmündung Arndtstraße.

Für den Busverkehr der VER, Linien 553 und 555, ergibt sich folgende Regelung:

Die Busse aus Richtung Gevelsberg-Vogelsang in Richtung Wetter fahren die übliche Route über die Osthaus- und Hauptstraße.

Aus Richtung Wetter in Richtung Vogelsang fahren die Busse von Samstag, 9 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, auf der Grundschötteler Straße geradeaus und dann weiter über Volmarstein-Loh, die Osthausstraße und Kleine Kampstraße und zurück zur Haltestelle „Am Loh“. Die Haltestellen in der Heilkenstraße und am Dorfplatz werden nicht angedient. Ersatzhaltestellen werden in der Grundschötteler Straße (Haltestelle wie SB 38) und in der Kleine Kampstraße eingerichtet. Ab Sonntag, 9 Uhr, fahren die Busse wieder die normale Route.