Am Samstagabend, 4. September, wurde die Berufsfeuerwehr Witten mit den freiwilligen Löscheinheiten aus Annen, Rüdinghausen und Altstadt um 21.17 Uhr zu einem Kellerbrand in die Rüdinghauser Straße gerufen. Vor Ort drang bereits dichter, schwarzer Rauch aus dem Hauseingang. Zwei Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch im Haus und machten sich an den Fenstern bemerkbar. Umgehend gingen mehrere Trupps unter Atemschutz zur Rettung der Personen in das Gebäude vor. Parallel wurde die Brandbekämpfung im Keller durchgeführt. Durch die Brandeinwirkung mussten die beschädigten Strom- und Gasleitungen von den Stadtwerken abgeschaltet werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde das Gebäude als unbewohnbar erklärt. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt waren 46 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienst vor Ort.