❌HILFE❌

In der Nacht vom Mittwoch den 17. auf Donnerstag den 18.02 wurde unser weinroter VW T5 gestohlen. Das Fahrzeug befand sich an unserem Gelände in der Fredi-Ostermann-Str. in 58453 Witten.

Das Kennzeichen lautet EN-IY-729

Besonders auffällig sind Klebereste der Aufschrift "Ambulance Service Iserlohn" auf der Seite in Dachhöhe.

Wir hoffen sehr, hiermit vielleicht LKW-Fahrer zu erreichen, die in der Nacht auf den 18. Februar im Gewerbegebiet rund um den Ostermann unterwegs waren und etwas ungewöhnliches beobachten konnten.

Außerdem wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt und ein Schlagring gefunden welcher von der Polizei beschlagnahmt wurde.

Wir hoffen sehr, dass der Wagen wieder auftaucht da wir keine Diebstahlversicherung haben und den Wagen dringend als Futtertransporter brauchen.

Hinweise bitte direkt an uns oder die Polizei.

0170/2477362