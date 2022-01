Insektenfreunde können mehr Artenvielfalt möglich machen. Eine Chance dazu bietet die Übernahme einer Blühpatenschaft für eine insektenfreundliche Wiese mit Blumen und Wildkräutern als Insektennahrung. Grüne unterstützen wie im Vorjahr dieses Projekt mit 250 € und rufen zur Mitfinanzierung auf.

Dieses Jahr wird die neue BioBlumenwiese an der Kreuzung Annener Berg / Tiefendorf (Stockum) entstehen. Letztes Jahr blühte sie in der Nähe der Uni Witten. Spenden sind wegen des Bearbeitungsaufwands ab 20 € für 20 Quadratmeter möglich, also ein Euro pro Quadratmeter. Die Bearbeitung - Planzen und pflegen- und die Fläche dafür bietet das Biolandteam Kornkammer.

Alle Informationen dazu mit Bildern vom letzten Jahr und ein Formular für Spender und Spenderinnen finden sich unter dem Link: https://www.team-kornkammer.de/blumenwiese.htm