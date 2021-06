Die Grünen möchten auf einen Spendenaufruf von Wittener Biobauern aufmerksam machen. Diese wollen ein 13.000 m2 großes Feld nahe der Universität in eine Blumenwiese umwandeln und so aktiv einen Beitrag zum Klima- und Naturschutz leisten. Auf diese Weise soll die Artenvielfalt von Pflanzen gefördert werden und kleinen Tieren und Insekten ein schützender Lebensraum und eine verbesserte Nahrungsgrundlage gegeben werden. Zudem fördert die Aktion die heimische, ökologische Landwirtschaft in Witten und schafft Biodiversität. Damit diese Augenweide zugunsten der Artenvielfalt entsteht, bitten die Initiatoren um eine Spende von 1 € pro Quadratmeter für Anlage, Pflege und Verlustausgleich. Auch die Grünen unterstützen das Projekt und haben als Partei eine Patenschaft für 300 m2 übernommen. Mitglieder haben als Einzelpersonen für weitere Teile des Ackers Blühpatenschaften übernommen.

Es gibt aber noch freie Flächen und die Grünen freuen sich, wenn sich viele Wittener Bürgerinnen und Bürger beteiligen, damit die Blütenpracht und damit ein ökologischeres Witten entstehen kann. Unter www.ruhrtalgold.de gespendet werden.