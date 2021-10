Als ehemaliger Mieter und heutiger Nachbar entsetzt mich der Kahlschlag an der Steinstraße 34. Ein Grünes Plätzchen, ehemaliger Spielplatz mit altem Baumbestand, wird der Erweiterung eines Garagenhofs geopfert. Diese Entscheidung ist vollkommen aus der Zeit gefallen.

Einerseits beklagt man die Aufheizung der Wittener Innenstadt und die zunehmende Versiegelung der Böden angesichts von Starkregen und Unwettern. Es gibt Vorschläge, Städte als Schwammstädte umzubauen, um Unwettern und Hochwasserschäden vorzubeugen. Andererseits genehmigen städtische Ämter einen solchen Bauantrag. Man muss nicht alles genehmigen was machbar ist. Das Haus Steinstraße 34 verfügt bereits über einen Garagenhof mit eigener Zufahrt, der vollständig asphaltiert ist und für die Bewohner und Gäste des Hauses genügend Parkraum bietet. Die Garagen sind meist an Menschen aus der Nachbarschaft vermietet. Um zusätzliche Mieteinnahmen durch weitere Garagen geht es der LEG letztendlich. Die Wohnqualität, bessere Luft und schattenspendende Bäume und Sträucher, der Schallschutz gegen den Verkehrslärm von Berger Straße und Bahn und der daneben liegende öffentliche Spielplatz spielen da keine Rolle. Die Mieter wurden vor vollendete Tatsachen gestellt. Sie mussten den Treffpunkt kurzfristig räumen und Stizmöbel, Grill und Spieleug entfernen. Die LEG behauptet zwar, sie hätte den Spielplatz nie genehmigt. Das gibt aber den Sachverhalt nicht richtig wieder. Der Spielplatz, seinerzeit noch mit Sandkasten, wurde schon vor zig Jahren vom Vorbesitzer angelegt, bevor die LEG Haus und Grundstück übernahm. Das Gemeinwohl ist dem Immobilienkonzern LEG nicht so wichtig. Gewinnmaximierung ist der LEG offensichtlich wichtiger als Umweltschutz und das Wohlbefinden der Mieter.