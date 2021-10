Einen Baum pflanzen und dadurch das Klima schützen? Das gelingt ganz einfach mit einem der kostenlosen Klimabäume, die Witten gemeinsam mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) und der Zukunftsinitiative „Wasser in der Stadt von Morgen“ von Emschergenossenschaft und Städten am 30. Oktober kostenlos verteilen – so wie mehr als 40 weitere Städte und Gemeinden.

Bei den Klimabäumen handelt es sich um die heimischen Tafelobst-Bäume Apfel, Birne, Kirsche und Pflaume. Sie binden das CO2 aus der Luft und sorgen so für frischere Luft in den Gärten der Baumpaten in Witten. Neben ihrem positiven Beitrag zum Klima liefern sie auch gesunde Früchte und ein schattiges Plätzchen für heiße Sommertage.

Baum sucht Grundstück

Und so können Bürger mitmachen: Wer eine Patenschaft auf dem eigenen Grundstück übernehmen möchte, kann sich bis Samstag, 16. Oktober, über die Webseite www.klimabaeume.ruhr mit seinen Kontaktdaten und einem Bild vom Pflanzort bewerben.

Abgeholt werden kann der Baum am 30. Oktober vormittags bei der Wabe in der Pferdebachstraße 109.

Insgesamt verteilen RVR und Emschergenossenschaft mehr als 10.000 Bäume. Sie sollen einen zusätzlichen positiven Beitrag zur Klimabilanz in unserer Region leisten, denn Bäume können nachhaltig das Klima verbessern. Sie binden CO2, verringern Schadstoffe in der Luft, und in heißen Sommern helfen sie, die Temperaturen zu senken und Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Neben den Grünflächen sind sie damit ein wichtiger Bestandteil der grünen Infrastruktur einer Stadt.

Das Projekt Klimabäume wird von der Bezirksregierung Münster aus Mitteln des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW gefördert.