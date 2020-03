Die Wittener Grünen freuen sich mit den Anwohnern der Ruhrstraße über die Verbesserung der Stickoxidwerte. Verkehrslenkende Maßnahmen sowie die Verbesserung der Antriebstechnik bei PKW und Bussen haben vermutlich zur Unterschreitung der Grenzwerte beigetragen.

"Für eine endgültige Entwarnung für das gesamte Stadtgebiet ist es jedoch zu früh", gibt das Grüne Mitglied des Umweltausschusses, Ralf Schulz, zu bedenken: "Die Grünen hatten bereits im Februar 2019 für 14 Tage an neun Orten im Stadtgebiet Stichprobenmessungen mit Test-Kits der renommierten Schweizer Firma "passam" durchgeführt. Damals lagen alle Messwerte unter dem Grenzwert von 40 µg/m3, aber der höchste Messwert wurde nicht an der Ruhrstraße, sondern an der Bergerstraße in Höhe des Bahnhofs ermittelt."

Die Messungenauigkeit des Verfahrens ist zu groß, um mit Einzelmessungen sicher nachweisen zu können, ob die Luft an der Bergerstraße mittlerweile wirklich schlechter ist, als in der Ruhrstraße. Die Wittener Grünen regen daher an, dass die Stadt sich bei der Bezirksregierung Arnsberg dafür einsetzt, auch am Wittener Bahnhof kontinuierlich über mindestens ein Jahr die Stickoxidbelastung zu erfassen, um eine Gefährdung der Gesundheit der Wittener Bevölkerung auszuschließen.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO stellt einen Zusammenhang zwischen der höheren Sterblichkeit von Erwachsenen und der NO2-Konzentration in Bereichen über 40 µg/m3 im Jahresmittel fest. Sie kam aber auch zu dem Schluss, dass NO2 bei einer Dauereinwikrung von über 20 µg/m3 NO2 im Jahresmittel gesundheitliche Beieinträchtigungen verursachen.

Quelle: Pressemitteilunh der Grünen Witten und eine Messreihe für NO2 an neun Stellen in Witten, die alle über 30 µg/m3 NO2 lagen.