Die Stichwahl ist vorbei. Laut vorläufigem Ergebnis hat Lars König 59,98 Prozent der Stimmen erhalten, Amtsinhaberin Sonja Leidemann 40,02 Prozent. Damit ist Lars König der designierte neue Bürgermeister von Witten.

Die Wahlbeteiligung lag bei 37,03 Prozent. 1,58 Prozent der Stimmen waren ungültig. Wie geht es jetzt weiter?

Zunächst tagt am Dienstag, 29. September, der Wahlausschuss. Bis zu dessen Entscheidung bleibt das Wahlergebnis vorläufig. Wenn das Ergebnis dann amtlich ist, muss Lars König die Wahl annehmen.

Sofern diese beiden Bedingungen erfüllt sind, wird der designierte neue Bürgermeister sein Amt am 1. November antreten. Am 3. November dann konstituiert sich der neue Rat. Dessen Altersvorsitzender wird Lars König in sein Amt einführen und ihn vereidigen. Die Amtszeit von Sonja Leidemann als Bürgermeisterin dauert folglich noch bis zum 31. Oktober

Der neue Rat tritt also am 3. November zusammen. In den Ausschusssitzungen, die davor stattfinden (wie etwa am Dienstag der Sportausschuss), treffen sich noch die Vertreter des bisherigen Rates.