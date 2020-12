Smoothies: Power fürs Immunsystem

Ungesunde Ernährung, Stress und zu wenig Schlaf stellen unser Immunsystem gerade in der wechselhaften Jahreszeit auf eine harte Probe. Krankheitserreger haben dann ein leichtes Spiel, den abwehrgeschwächten Körper zu befallen und erkältungstypische Beschwerden zu verursachen. Stärken Sie Ihre Abwehr daher rechtzeitig, um sich dem Kampf gegen Bakterien, Viren und Co. zu stellen.

Essen Sie sich fit

Achten Sie auf eine gesunde, vitamin- und mineralstoffreiche Ernährung mit viel frischem Obst und Gemüse. Gerade das enthaltene Vitamin C leistet einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung des Immunsystems. Obst- und Gemüsesorten wie Kiwis, Mangos, Rote Bete, Grünkohl und Zitrusfrüchte sind besonders reichhaltig. Auch das Spurenelement Zink spielt eine wichtige Rolle für die Immunabwehr. Als gute Zinkquellen gelten etwa Weizenkeime, Haferflocken, entöltes Kakaopulver und Leinsamen.

Obwohl wir heutzutage aus einer großen Vielfalt an Obst und Gemüse auswählen können, essen wir davon leider oft viel zu wenig. Eine praktische Alternative bieten selbstgemachte Smoothies. Die leckeren Powerdrinks sind ruck-zuck zubereitet und können gerade für Kinder eine gute Lösung sein, wenn sie um Obst und Gemüse in herkömmlicher Form einen großen Bogen machen. Anders als Säfte punkten Smoothies auch mit ihrer Cremigkeit. Das macht sie auch für Erwachsene zur perfekten Zwischenmahlzeit, etwa im Büro oder unterwegs, und hilft ganz nebenbei, vorhandene Vitaminlücken zu schließen.

Vitamine pur. Bunt gemixt.

Ob gelb, rot oder grün – die farbenfrohen Smoothies schmecken nicht nur lecker, sondern sind auch reich an wichtigen Nährstoffen. Mit einer leistungsstarken Küchenmaschine bereiten Sie die Powerdrinks spielend leicht selbst zu. Einfach frisches Obst und/oder Gemüse in den Mixtopf geben und 2 Minuten auf höchster Stufe pürieren. Der Vorteil: Durch die enorme Zerkleinerungsleistung können alle wertvollen Inhaltsstoffe ohne gründliches Kauen freigesetzt und von den Verdauungsenzymen einfacher verarbeitet werden. Anders als beim Kochen bleiben die Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente dabei unverändert und naturbelassen. Trinken Sie Smoothies am besten gut gekühlt und verbrauchen Sie diese innerhalb weniger Stunden.

Übrigens: Reifes Obst lässt sich prima in Stücken einfrieren. So haben Sie es immer griffbereit und können auch außerhalb der Saison jederzeit Ihren Lieblings-Smoothie zubereiten.

Rezeptidee:

Mango-Ingwer-Smoothie: Der Booster für Ihr Immunsystem

Bei der Zubereitung von Smoothies können Sie Ihren Ideen freien Lauf lassen. Mit diesem Rezept starten Sie auch im Herbst und Winter gut in den Tag. Denn er steckt voller Vitamine und kurbelt dadurch die Abwehrkräfte an. Der enthaltene Ingwer sorgt zusätzlich für wohlige Wärme von innen. Viel Spaß beim Ausprobieren und guten Appetit!

Zutaten (für 4 Personen):

1 Mango, reif (ca. 250 g), in Stücken

150 ml Ananassaft

150 ml Orangensaft

1 Stück frischer Ingwer (ca. 10 g), in dünnen Scheiben

Saft von einer halben Zitrone

1 EL Honig

150 g Eiswürfel

Zubereitung:

Mango schälen, Fruchtfleisch vom Kern lösen und grob würfeln. Ingwer schälen und in dünne Scheiben schneiden. Zitrone halbieren und auspressen.

Mango, Ingwerscheiben, Ananas-, Orangen- und Zitronensaft zusammen mit dem Honig und den Eiswürfeln in den Mixtopf geben und 2 Min. auf höchster Stufe pürieren.

Smoothie auf 4 Gläser verteilen und sofort servieren.

Tipp: Statt Honig können Sie zum Süßen auch Agavendicksaft oder Trockenfrüchte (z. B. Datteln) verwenden.