Voller Erfolg beim Impftermin

Von Impfmüdigkeit war nichts zu spüren. Auf Einladung der Caritas stand der Impfbus des EN-Kreises fünf Stunden lang vor der Marienkirche, und die Menschen kamen in Scharen.

„Die Resonanz war überraschend gut, wie hätten nicht mit so vielen Leuten gerechnet“, zeigte sich Claudia Weinreich vom DRK zufrieden.

Die Caritas, die katholische Gemeinde St. Marien, die evangelische Johannisgemeinde, der Kinderschutzbund, der Verein „Mit Menschen“ und der Integrationsrat hatten im Vorfeld kräftig für den Impftermin geworben.

Obwohl der Impfbus erst für 9 Uhr angekündigt war, standen die ersten Impfwilligen bereits um 8.30 Uhr auf dem Marienplatz. Und sie taten gut daran, denn von Beginn bis Ende bildete sich eine lange Schlange vor dem Impfbus. Insgesamt ließen sich 192 Leute pieksen. „Hochzufrieden“ war damit auch der Leiter des Impfzentrums Christian Füller.

Einer der Geimpften: Ahmad Asaad. „Ich habe mich zur Sicherheit impfen lassen um nicht zu erkranken“, sagt Ahmad Assad, der sich für Johnson & Johnson als Impfstoff entschieden hatte.

Zur Verfügung standen alle derzeit verfügbaren Impfstoffe. Am meisten verimpft wurden die Impfstoffe von Moderna und Biontec, dicht gefolgt von Johnson & Johnson. Nach Astra Zeneca wurde nicht ein einziges Mal gefragt.

Als Belohnung konnte sich jeder der wollte, eine Kugel Eis bei Eishändler Giovanni Viccini abholen und sich mit einer Waffel aus dem Cafè Credo sowie ausländischen Spezialitäten stärken.