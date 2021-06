Die Drachenboot und Kanusport Abteilung der Canu Camping Freunde Witten e.V. öffnete am Fr. den 28.05.2021 seinen Trainingsbetrieb. Ein 2. Termin folgte direkt am Samstag darauf.

Die Trainingseinheiten wurden gemäß der Vorgaben der gültigen CoronaSchVo und dem CCF-Hygieneschutz-Konzept geplant und umgesetzt. Eine Vollbesetzung der Boote wäre nach den aktuell geltenden Regeln zwar möglich gewesen. Die sportliche Leitung entschied sich aber dazu, die Boote deutlich unter Kapazität zu besetzen.

CCF Drachenboot Training 29.05.21

Foto: by S. ten Brink

hochgeladen von Frank Schwabe

Das Interesse der Sportlerinnen und Sportler an dem lang ersehnten Terminen war groß. Alle waren mit großer Freude dabei und die Motivation war ausgezeichnet.



Nichts verlernt aber es folgte ein heftiger Muskelkater!

CCF-Witten Team im Boot United

Foto: by J. Oberbeck

hochgeladen von Frank Schwabe



7 Monate musste das Wassertraining pausieren, dennoch zeigten die Mitwirkenden eine gute Paddeltechnik. Auch wenn das Training eher schonend geplant wurde gab es zahlreiche Meldungen vom ungewohnt starken Muskelkater.

warm up

Foto: by J. Oberbeck

hochgeladen von Frank Schwabe

Ohne Vorbereitung ging es aber nicht ins Boot. Damit die Teams nicht gänzlich aus dem Training geraten führte die Drachenboot und Kanusport Gemeinschaft in den letzten Monaten virtuelle Trainingsangebote durch. Das Trainerteam leitete hier primär Übungen ohne Geräte an, die mit einfachen Mitteln und jeder zuhause durchführen konnte. Zudem erfolgte das obligatorische Aufwärmtraining vor dem Wassertraining.

Eine organisatorische Hürde und auch ein zukünftiges Problem stellt die neue Verpflichtung der Landesregierung zur Vorlage eines negativen Covid-19 Test dar. Einige Sportlerinnen und Sportler mussten Ihre Zusagen zurücknehmen, weil sie es nicht mehr rechtzeitig schafften eine Testbescheinigung zu erhalten. Auch für die Zukunft muss das Trainerteam umplanen. Bislang wurden Trainingstermine über der Woche verteilt, weil die Testungen nur 48h gültig sind, wird nun zunächst verstärkt mit aufeinanderfolgenden Tagen geplant um den Aufwand möglichst gering zu halten.

Treue Mitglieder aber Bedrohung durch den Brückenbau!

Der Verein hat bislang nur wenige Mitgliederaustritte zu beklagen. Diese Treue stützt den Verein in dieser Krise. Aber auch mit nachlassender Pandemie können die gut 90 Mitglieder nicht ohne Sorge in die Zukunft blicken. Der CCF-Witten hat seinen Sitz seit der Gründung 1966 in der Lake, unmittelbar an der Herbeder Brücke. Der geplante Brückenneubau und Abriss der alten Brücke lastet schwer auf den Verein und erschweren Planungen für die Zukunft, wie den Ausbau der Angebote, erheblich.

Weitere Trainer und Steuerleute für Kanu-Drachenboote gesucht!

Der Verein möchte soweit wie möglich und trotz der Umstände seine Angebote sozial offen halten.

Bei geeigneter Situation ist auch die Belebung von sozialen Projekten geplant, die vor der Corona-Problematik ein fester Bestandteil der ehrenamtlichen Arbeit unserer Mitglieder waren.

Für die Sicherstellung dieser Projekte ist jedoch die Unterstützung von zusätzlichen Trainern und Steuerleuten notwendig.

Kontakt für Interessenten:

Frank Schwabe

Tel: 02302 800266

E-Mail f.schwabe@ccf-witten.de

Informationen zum Training