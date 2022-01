Die Karate-Abteilung der TG Witten startet nach der Weihnachtspause im neuen Jahr wieder mit ihrem Gōjū-Ryū Karate-Dō Training.

Nach den geltenden Coronaschutzregeln können die Erwachsenen am Dienstag, 11. Januar, um 19.30 Uhr in der kleinen Jahnhalle an der Jahnstraße trainieren.

Für die Schüler geht es ebenfalls in der kleinen Jahnhalle am Donnerstag, 13. Januar, um 17.30 Uhr los. Die Junioren können eine Stunde später in der kleinen Jahnhalle in das neue Karate-Jahr starten.

Ein Anfängerkurs für Junioren und Erwachsene startet im Februar. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben, vorab kann man sich unter active@karate-witten.de dazu anmelden.