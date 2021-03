Vereinssport ist möglich! Zur Zeit trainieren wir online. Alle Teilnehmer bleiben zuhause und trainieren vor dem PC. So ist die Ansteckungsgefahr beim Sport gebannt.

Voraussetzung für das Training bei Online-Angeboten ist ein internetfähiges Gerät.

Am kommenden Freitag, 12.03.2021 um 17.00 Uhr bieten wir einen Online-Beratungstermin für Vereinssport an.

Unser Online-Angebot kann sich sehen lassen. Wir haben Kurse am Vormittag und am Abend. Vereinsmitglieder können zwischen vielen Terminen wählen und ohne Beschränkungen teilnehmen.

Täglich bis Gründonnerstag die Herz Chakra Meditation

Wöchentlich per WhatsApp das DTB Aerobic-Abzeichen (ähnlich wie Sportabzeichen)

Montag

Wirbelsäulengymnastik, Atemgymnastik, Zumba Sentao (Hilfsmittel ist der Stuhl ;-), aber nicht zum Ausruhen!)

Dienstag

Fernöstliches, Winter Spezial (wechselnde Angebote, z. B. 16.03.21 "Entspannte Schultern")

Donnerstag

Fernöstliches, Atemgymnastik, Wirbelsäulengymnastik, Zumba Fitness



Freitag, Samstag oder Sonntag

Winter Spezial (z. B. 14.03.21 "Bewegen, dehnen und entspannen")

Sobald die Schwimm- und Sporthallen wieder öffnen, bieten wir zusätzlich Aqua-Zumba, Aqua-Fitness im flachen und tiefen Wasser in der Schwimmhalle und Aroha in der Sporthalle an. Die sehr begehrten Plätze sind sicher schnell weg.

Wer sich für unseren Vereinssport interessiert, meldet sich baldmöglichst bei

Monika Kramer

02302 800677

oder m.kramer@djk-ruhrtal-witten.de

Wir können gerne während des Beratungstermins einen Schnuppertermin ausmachen.

Ich versende die Einwahldaten für den Beratungstermin auf Anfrage.

Bis bald? Ich freue mich auf viele neue Gesichter ;-)!

Monika Kramer