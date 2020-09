Drei Wochen Stadtradeln in Witten wie in de Metropole Ruhr sind zu Ende. Wir stehen als Green Team außerordentlich gut da. Wir waren mit 30 aktiven Radler*innen das personell zweitstärkste Team und doppelt so viel wie im letzten Jahr. Grüne liegen auf Platz 4 von 40 beteiligten Teams. Rund 7100 km haben wir geschafft und über eine Tonne CO 2 gespart. Zudem haben wir zwei Touren zu kommunalpolitischen Themen mit Informationen vor Ort organisiert.

Unser Glückwunsch an die überzeugenden Sieger vom Team der Rudolf Steiner Schule. Da waren auch die meisten im Sattel und haben sage und schreibe 31.300 km zurückgelegt. Der Vorsprung gegenüber allen anderen ist eindeutig. Aber neben dem sporlichen Aspekt ist vor allem wichtig: Es hat Spaß gemacht, in die Pedale zu treten und Radfahren zu genießen. Das hat wohl auch das nicht zum erstenmal antretende Team "Fettberg" mit rund 1000 km getan.

1. RSS-Witten  31.305km

2. ADFC Witten  8.819 km

3. Triathlon Witten 8.297 km

4. Green Team 7.140 km

5. Offenes Team - Wit. 5.102 km

6. geölter Blitz 5.093 km

7. Sparkasse Witten Team 4.192 km

8. Team Ruhrpumpen 3.863 km

Link zur gesamten Tabelle https://www.stadtradeln.de/witten