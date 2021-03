Die Seebrücke Witten hat im Rahmen der Aktion "10.000 Schuhe" innerhalb einer Woche mehr als 30 Kartons an Schuhen gesammelt.

Wenn man rund zehn Paar Erwachsenenschuhe pro Karton, plus die vielen Kinderschuhe zusammenrechnet, dann sind mehr als 300 Paar Schuhe dabei zusammengekommen.

Obwohl nur ganz bestimmte Schuhe (fest, für Männer und Kinder, Größe 43) benötigt wurden, kamen trotz kurzer Aufrufzeit hunderte Wittener zu den Annahmezeiten. Viele äußerten sich empört über die Politik der Bundesregierung und sahen sich daher selbst in der Verantwortung, diejenigen zu unterstützen, die an den europäischen Grenzen ausharren müssen. Dieses Signal geht an die Politik: Witten hat Platz und die Wittener Bürger wollen helfen!

Die Seebrücke Witten dankt den Piraten Witten und dem Trotz Allem für die zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten und all den Menschen, die gespendet haben.