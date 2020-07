Noch ohne Publikum ging das erste Konzert mit der "Vanilla Boat Crew" im Sauerland -Theater in Arnsberg online über die Bühne. Das Kulturbüro der Stadt plant weitere Konzerte mit regionalen Bands.

Applaus ist zwar das Salz in der Suppe, trotzdem ist es für die Musiker ein gutes Gefühl, mal wieder auf der Bühne zu stehen. So gab es nach längerer Spielpause und abgesagten Konzerten auch emotionale Botschaften, die auf englisch und spanisch an Freunde und Bekannte über den Kanal gingen. Mit eigenen Songs wie „let the people be free“ und „die fetten Jahre sind vorbei“ (bekannt aus der Teatron-Inszenierung „Junge Wilde“) waren es Statements, die die Band um Leader Silas Eifler ein Anliegen waren, und so lässt sich auch die Musik nicht auf eine Stilrichtung festlegen. Möglich wurde das Konzert durch die Kooperation mit Christian Mono (Agentur Vorzeigekind), Justin Weers sowie Peter Radischewski und Jarek Rosinsky, die gemeinsam mit dem Team des Arnsberger Sauerland-Theaters die Technik (Licht, Ton, Kamera, Stream) umsetzten. Alle sind sich einig, dass die Veranstaltung nach einer Wiederholung ruft.

Chance für regionale Bands



Das Kulturbüro der Stadt Arnsberg plant den Einsatz auch für die weiteren Veranstaltungen im Theater, weil Theaterhäuser auf unabsehbare Zeit nur mit einer sehr eingeschränkten Zuschauerkapazität und strengen Auflagen bespielbar sind.Bevor auch Veranstaltungsformate mit Publikum i n das Programm aufgenommen werden, möchte das Sauerland-Theater regionalen Bands die Möglichkeit geben, ein Konzert zu geben. Angesprochen fühlen dürfen sich vor allem Bands, die mit ihrer eigenen Musik punkten, Singer-Songwriter und heimische Profis. Bei Interesse kann Kontakt mit dem Fachdienst Kultur aufgenommen werden. Telefon: 02932/201-1120 oder Mail an k.minkel@arnsberg.de.