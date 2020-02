Aktuell gibt es eine Sturmwarnung für das gesamte Bundesgebiet, die ab Sonntag bis Montag, den 10. Februar 2020, gilt. Wie stark Arnsberg davon betroffen sein wird, kann man aktuell noch nicht einschätzen. Die Stadt Arnsberg empfiehlt allen Bürgern folgendes.

"Bitte beurteilen Sie am Sonntag sowie am Montag morgen die Wetterlage kritisch. Bei akuter Gefahr raten wir dazu, Kinder am Montag nicht zur Kita oder Schule zu bringen. Sollte sich im Laufe des Montages eine verschärfte Situation entwickeln, sollten Eltern Kontakt mit der Kita/Schule aufnehmen, um zu fragen, wann eine Abholung des Kindes sinnvoll sein kann. Alle Bürgerinnen und Bürger sollten in der genannten Zeit beim Aufenthalt im Freien vorsichtig sein und sich soweit wie möglich eher in Gebäuden aufhalten."