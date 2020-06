"Du für den Nächsten“: Sommersammlung von Kirchengemeinden und Caritas startet

"Du für den Nächsten“: Unter diesem Motto startet am 13. Juni 2020 die diesjährige Sommersammlung von Kirchengemeinden und Caritas, um die caritative Arbeit vor Ort zu unterstützen.

Aufgrund der Coronakrise können die Sammlerinnen in diesem Jahr nicht von Tür zu Tür gehen. "Aber gerade in Zeiten von Corona sind Spendeneinnahmen überaus wichtig, um Menschen in Notsituationen zu unterstützen", erklärt die Caritas Arnsberg-Sundern in einer Pressemitteilung.

"Sie brauchen unsere Solidarität, sie brauchen unsere Mitmenschlichkeit. Dies gilt insbesondere in Zeiten, in denen unsere Gesellschaft durch das neuartige Corona-Virus auf eine harte Probe gestellt wird. Jede und jeden von uns kann es treffen, unverschuldet in Not zu geraten. Jede und jeder von uns soll darauf vertrauen können, dass er in einer Notlage aufgefangen wird."

Unterstützung durch Spenden



"Die Spende verbleibt zu 70 Prozent in den Kirchengemeinde für unbürokratische Hilfen im caritativ-sozialen Bereich." Die Caritas-Konferenzen leisten in den Gemeinden konkrete, soziale und materielle Hilfen für Familien, alte, kranke und behinderte Menschen in Belastungssituationen. Die weiteren 30 Prozent fließen in die caritative Arbeit des Caritasverbandes auf Ortsebene. Die Spenden für die Caritas-Sommersammlung können in diesem Jahr als Überweisungen getätigt werden. Die Caritas-Konferenzen werden hierzu in ihren Gemeinden Spendenbriefe verteilen. Wer keinen Brief bekommen hat, aber trotzdem spenden möchten, kann sich an die örtliche Caritas-Konferenz oder die Pfarrbüros wenden oder eine Überweisung tätigen auf das Spendenkonto des Caritasverbandes:

Sparkasse Arnsberg-Sundern

IBAN: DE50 4665 0005 0001 000066

BIC: WELADED1ARN

Verwendungszweck bitte unbedingt angeben: Caritas-Sosa und die Kirchengemeinde.