Etwa 20.000 Personen haben am Samstag in Kassel gegen die Corona - Maßnahmen demonstriert.

Polizei-Information:

Es wurde weder den polizeilichen Auflösungsverfügungen nachgekommen, noch seien Hygiene - oder Abstandsregeln eingehalten worden. Bei der Corona-Demo in Kassel gab es rund ein Dutzend Festnahmen wegen Straftaten, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Landesfriedensbruch.

Demonstranten:

Trotz eines Verbots hielten sich die meisten von ihnen ohne Maske auf dem Friedrichsplatz auf. Ich frage mich ob es sein darf ,dass Auflagen nicht umgesetzt werden ?

20.000 Personen mit denen man nicht gerechnet hat das dürfte die Polizei überfordert haben.

Ausklang:

Mit der Demo war es auch nicht gelaufen - eine Polonaise feiernder Demonstranten - Menschen tanzten auf den Straßen dicht an dicht - läuft oder?

Und wieder einmal bin ich Fassungslos.

Quelle:

HNA