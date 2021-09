Bochum (ots)

Weil ein Auto vor ihm wendete, musste der Fahrer der Straßenbahn 305 eine Vollbremsung einleiten - ein Fahrgast wurde dadurch leicht verletzt. Der Autofahrer flüchtete, die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Am Dienstagabend, 31. August, fuhr der Straßenbahnfahrer (49, aus Mönchengladbach) gegen 19.15 Uhr von der Haltestelle Jacob-Meyer-Straße in Bochum-Mitte in Richtung Wattenscheid los, als ein schwarzes Auto unmittelbar vor ihm wendete. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 49-Jährige, woraufhin ein Fahrgast (31, aus Bochum) gegen eine Griffstange stieß und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Autofahrer flüchtete.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den verletzten 31-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Polizei Bochum