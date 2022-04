Am Freitagabend, 1. April, ist eine Pkw-Fahrerin ( 20, aus Bochum ) in Bochum-Stiepel bei Schneeglätte von der Fahrbahn abgekommen und hat sich so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus musste.

Gegen 20.45 Uhr befuhr die Bochumerin die Königsallee in Richtung Innenstadt, als sie vermutlich aufgrund der schneefallbedingten Winterglätte mit ihrem Auto zwischen den Straßen Im Haarmannsbusch und Markstraße nach rechts von der Straße abkam und gegen den Bordstein prallte.

Dabei verletzte sie sich so stark, dass sie ihr Auto nicht mehr selbstständig verlassen konnte. Ein Verkehrsteilnehmer, der die Unfallstelle später passierte, entdeckte die mit eingeschaltetem Warnblinklicht im Fahrzeug sitzende Frau und verständigte Polizei und Rettungskräfte.

Die 20-jährige Bochumerin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort verblieb sie zur stationären Behandlung. Die Königsallee wurde für rund 10 Minuten in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt.

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0234 909 5106 entgegen.