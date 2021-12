Am frühen Mittwochmorgen gegen 1.45 hat ein Sicherheitsbeamter der Deutschen Bahn am Zentralen Busbahnhof in der Bochumer City einen 43-jährigen mit einer Schreckschusswaffe gesehen, Nach eintreffen der Polizei gab der Mann an keine Waffe mit sich zu führen.

Laut Zeugen soll er auch geschossen haben. Bei der anschließenden Kontrolle, die Polizisten untersuchten das Mofa des Mannes, fanden sie eine ungeladene Schreckschusspistole , sowie ein Magazin und eine Patrone. Der Mann hatte keinen Waffenschein nun läuft gegen ihn unter anderen ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Waffenschutzgesetz.

Quelle:

Radio Bochum