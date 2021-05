Ein Tag auf den wir Bochumer*innen lange gewartet haben.

Der VfL Bochum 1848 hat mit großartiger Leistung den Aufstieg in die Bundesliga geschafft.

Wir alle freuen uns aber wo Freude ist da ist auch Schatten.

Muss das ?

Bei machen Dingen frage ich mich was hat das mit Sport zu tun?

Fans sind das wirklich Fans die sich auf den Weg machen und ihren Verein unterstützen?

Man möchte gemeinsam feiern - feiern geht anders oder ?



In Zeiten der Pandemie:

Ein rundherum abgeriegeltes Stadion - Hygieneabstände die nicht eingehalten werden - Masken die nicht immer getragen wurden.

Ungehört:

Die Polizei, Stadt und Verein baten eindringlich zuhause zu bleiben.

Die Resonanz :

Bis zu 6000 Fans machten sich auf den Weg um was ?

Zu Feiern?

Nennt man das jetzt so?

Nach Aussagen der Polizei hat es einige Festnahmen wegen Pyrotechnik und anderen Verstößen gegeben.

Wir hören Nachrichten wie :

Es werden aktuell Polizeikräfte angegriffen und von fliegenden Flaschen ist die Rede. Das es nach den Aufstieg des VfL Bochum kein Halten mehr gibt und die Begeisterung groß ist kann jeder verstehen. Nicht zu verstehen ist das sich Tausende auf den Weg machen in Zeiten der Pandemie ohne Rücksicht und manch einer auch wohl auch ohne (sorry) Verstand.

Friedlich feiern war Gestern - ohne Randale geht es wohl nicht mehr.

Aufstieg:

Groß ist die Freude ,um so erschütternder ist das erste Resümee nach dem Aufstiegsspiel. Menschenansammlungen von etwa 6.000 Personen in Umfeld des Stadions und der Bochumer City das passt irgendwie nicht. In bislang 70 Fällen ahndete die Polizei illegales Abbrennen von Pyrotechnik, außerdem schrieben die Beamten Anzeigen wegen Sachbeschädigung und wegen illegaler Betäubungsmittel. Störer warfen Flaschen, Pyrotechnik und Steine auf Einsatzkräfte. Acht Polizistinnen und Polizisten wurden verletzt, zwei waren nicht mehr dienstfähig.

Manch einen Besucher traf es hart:

Illegale Pyrotechnik und Flaschenwürfe waren verantwortlich für zahlreiche verletzte Personen. Knalltraumata,Verbrennung,

Augenverletzungen um nur einige Blessuren zu nennen.

Das macht fassungslos ...

Nachspiel:

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen bezüglich zahlreicher Straftaten dauern an. Dazu wird auch das umfangreich gefertigte Videomaterial von Polizei-Drohnen, einem Polizei-Hubschrauber, Beweissicherungseinheiten und Bodycams ausgewertet.

Quelle:

Original-Content Polizei Bochum

übermittelt durch news aktuell