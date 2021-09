Hinweise bitte an die Polizei,Tel.0234-909-0 (-4441 außerhalb der Bürozeiten)oder per Email an: poststelle.bochum@polizei.nrw.de

Bochumer*innen hatten am 23.Mai Anlass zur Freude pur. Friedlich und ausgelassen wurde auf den Bundesliga Aufstieg angestoßen. Aber etwa 50 Personen schienen feindlicher Stimmung. Über mehrere Minuten bewarfen sie unsere Ordnungshüter mit Pyrotechnik und Glasflaschen. Nach einem der Männer der aggressiven Störergruppe wird nun öffentlich gefahndet. Gesucht wird ein n Mann, der rund um die Ausschreitungen beim Aufstieg des VfL Bochum im Mai einen Polizisten attackiert haben soll.

Die Polizei hatte nach der Feier mit tausenden Fans ein ,,erschütterndes Resümee" mit acht Verletzten Beamten.

Etwa 30-40 jähriger Mann.

schwarze kurze Haare hellblauer Mund-Nasenschutz.

Jacke, Schwarz ,Marke ,,The North Face" mit Kapuze.

Graue Cargo Hose mit seitlichen Oberschenkeltaschen.

Graue Sportschuhe Marke ,,New Balance" mit blauen N und orangenen Hacken.

Bild