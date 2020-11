Falsche Polizisten haben am Dienstag, 24. November, einen betagten Bochumer (88) um sein Erspartes gebracht. Mit einer Zeugenbeschreibung sucht die Kripo nun nach einer beteiligten Frau - sie gab sich als Auszubildende der ungarischen Polizei aus.

Die Masche diesmal: Angebliche Beamte des Polizeipräsidiums Duisburg informierten den 88-Jährigen telefonisch darüber, dass eine Bekannte ein Kleinkind angefahren und lebensgefährlich verletzt habe - jetzt müsse eine hohe fünfstellige Kaution gezahlt werden.



Die Täter redeten solange auf den Mann ein, bis er schließlich gegen 15 Uhr einer beteiligten Frau in der Nähe des Bergmannsheils seine Goldmünzen und -barren übergab.

Wie hoch der Schaden ist, kann noch nicht abschließend gesagt werden. Um keinen Verdacht zu schöpfen, gab sich die Kurierin als Auszubildende der ungarischen Polizei aus - sie absolviere gerade ein Praktikum in Deutschland. Die falsche Polizistin entfernte sich schließlich in Richtung Königsallee.



So wird sie beschrieben: circa 170 bis 175 cm groß; etwa 35 bis 40 Jahre alt; dunkles Haar, grau meliert, mittellang und offen getragen; kräftige Statur; laut Zeugenaussage "südländisches" Erscheinungsbild.



Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 oder 0234 / 909-4441 um Hinweise.

Die Polizei rät: Beenden Sie das Telefonat, wenn Sie den Anrufer nicht eindeutig zuordnen können und melden Sie verdächtige Beobachtungen dem Polizei-Notruf 110. Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung und übergeben Sie auf keinen Fall Geld an Menschen, die Sie nicht kennen.

Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen unter anderem die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 ehrenamtliche Berater sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte u. a. zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 / 909 4055.

Weitere Informationen unter: https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren



