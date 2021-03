Bis zu 200 Teilnehmer waren angemeldet ,entsprechend viele Polizei-Einsatzfahrzeuge sicherten eine Kundgebung der Initiative ,,Gemeinsam für Grundrechte". Tatsächlich fanden sich nur rund 50 Demonstranten ein. Bei einer Demo gegen die Corona-Politik in Münster kam es am Sonntag zu einem Zwischenfall. Nach Angaben der Polizei drohte einer der Teilnehmer des Autocorso mit Waffengewalt. Zeugen gegenüber äußerte er sich das er eine Waffe holen könnte, berichteten die Beamten am Abend. In seinem PKW wurde allerdings nichts gefunden. Die Personalien wurden aufgenommen, eine Strafanzeige werde geprüft. Die Demo in Münster rief reichlich Gegenproteste auf den Plan. Die Polizei musste 3 Straßenblockarden der rund 80 Gegendemonstranten auflösen.

Zuletzt hat die Polizei bei einer ,,Querdenker"- Demo in Dortmund Waffen gefunden.

Ruhr 24