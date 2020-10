Dass ein Mund-Nasen-Schutz auch anders als zur eigenen Sicherheit eingesetzt werden kann, haben zwei Männer in Bochum Langendreer gezeigt. Sie haben die Maske für einen Raubüberfall auf eine Spielhalle verübt.



Zwei Männer haben am späten Abend des 10. Oktober einen bewaffneten Spielhallenüberfall ausgeübt. Nach bisherigem Kenntnisstand betraten kurz nach 21 Uhr zwei männliche Personen die an der "Alte Bahnhofstraße 177" gelegene Spielhalle. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte einer der beiden Räuber die Herausgabe von Bargeld. Der andere Räuber blieb währenddessen im Eingangsbereich stehen. Anschließend flüchtete das Duo mit der Beute in Richtung Volkspark.

Täter trugen Mund-Nasen-Schutz



Die tatverdächtigen Männer, die einen Mund-Nasen-Schutz trugen, werden folgendermaßen beschrieben: Der Täter mit Schusswaffe ist etwa 170 bis 180 cm groß, trug eine schwarze Jacke, eine graue Jogginghose, eine graue Kapuze über den Kopf, weiße Schuhe und rote Handschuhe. Sein Komplize ist 190 cm groß, trug eine schwarze Jacke mit Kapuze über den Kopf, eine dunkle Jogginghose und weiße Handschuhe. Zeugenhinweise nimmt das Bochumer Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer: 909-4135 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter der Durchwahl -4441 entgegen.