Ohne Führerschein an einer Polizeistreife vorbei, direkt über Rot und dann noch unter Drogen - diese Autofahrt wird ein 20-jähriger Bochumer nun sicher bereuen.



Am frühen Donnerstagmorgen, 5. November, kontrollierte eine Polizeistreife gegen 00.30 Uhr an der Dietrich-Benking-Straße kurz vor der Kreuzung zum Castroper Hellweg einen Lkw. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der 20-Jährige an den Polizisten vorbei und beschleunigte plötzlich. Er überquerte ungebremst den Castroper Hellweg über die rote Ampel.

Die Beamten fuhren hinterher. Der 20-Jährige schaltete das Licht seines Wagens aus und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit über die Händelstraße und weiter über den Kreisverkehr auf die Rosenbergstraße.

Auf einem Parkplatz kurz vor der Einmündung "Am Nordbad" stoppte er das Auto. Dort wurde er von den Beamten gestellt.

Die weitere Kontrolle zeigte: Der Bochumer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Doch bei einer Anzeige wegen der Verkehrsverstöße und wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ist es nicht geblieben. Der 20-Jährige hat zudem keine Fahrerlaubnis. Er befindet sich aktuell in der Führerscheinausbildung.

Die Ermittlungen des Bochumer Verkehrskommissariats gegen den Mann dauern an.

Pressestelle : Polizei Bochum