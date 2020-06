Hier wird bittet die Polizei um ihre Mithilfe.

Mit dem Foto einer Überwachungskamera fahndet die Polizei jetzt nach

einem Mann wegen gefährlicher Körperverletzung.

Mit richterlichen Beschluss ist nun das Foto zur Veröffentlichung in die

Medien freigegeben.

Die Tat selbst geschah bereits am 26.Dezember 2019 kurz vor 4:00 Uhr vor

einem Lokal an der Ferdinandstrasse 13.

Eine Personengruppe attackierte zwei junge Männer und ihre Begleiterin mit

Schlägen und Tritten.

Dabei erlitt einer der jungen Männer einen Schlag an den Kopf und verlor

das Bewusstsein.

Der hier auf dem Foto zu sehende junge Mann hielt sich zuvor mit den

anderen Personen in dem Lokal auf.

Eine Überwachungskamera filmte diesen Gast.

Hinweise zu dem gesuchten Mann bitte unter 0234/909-8105

Kriminalkommissariat 31 oder an die Kriminalwache 909-4441.

Quelle:

WAZ BOCHUM