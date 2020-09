Ein augenscheinlich betrunkener Radfahrer ist in Bochum-Weitmar am frühen Donnerstagmorgen, 23. September, gegen ein geparktes Auto gestoßen und geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.



Gegen 3.40 Uhr wurden Anwohner an der Kemnader Straße von einem lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Sie berichteten der Polizei, dass ein Radfahrer in Höhe der Hausnummer 52 gegen ein geparktes Auto gefahren war, und zunächst auf der Straße liegengeblieben war. Wenig später rappelte er sich nach Zeugenangaben auf und fuhr weiter in Richtung Stiepel. Um das beschädigte Auto kümmerte er sich nicht.

Auf die Zeugen machte der Radfahrer einen betrunkenen Eindruck.

So wird der flüchtige Radfahrer beschrieben: männlich, ca. 180 cm groß, nach Zeugenangaben "deutsches Aussehen". Er soll eine Basecap getragen haben.

Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats ( VK ) bitten die beteiligte Autofahrerin sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Polizei Bochum