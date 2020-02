Sturmtief "Sabine" fegte vor allem in der Nacht zu Montag mit orkanartigen Böen auch über Bochum. "In Anbetracht der Schwere des Sturmereignisses sind wir relativ glimpflich davongekommen", zog Stadtdirektor Sebastian Kopietz Montag Vormittag vorläufige Bilanz.



Glimpflich sei die Nacht deshalb verlaufen, weil es weder unter den Bürgern noch unter den Einsatzkräften Verletzte gegeben habe, ergänzt er.

Rund 80 Einsätze und 350 Einsatzkräfte

"Wir sprechen von rund 80 Einsätzen, die im Zusammenhang mit dem Sturmtief 'Sabine' bearbeitet wurden. Da kommen peu à peu noch kleinere Vorfälle hinzu, aber inzwischen befinden aich alle Beteiligten wieder im Regelbetrieb", so der Stadtdirektor am Montag morgen. "Wir hatten ungefähr 350 Einsatzkräfte von Freiwilliger Feuerwehr, Berufsfeuerwehr, Polizei und THW an Bord". Um die Vorkehrungen und reibungslose Abarbeitung des Sturmereignisses kümmerten sich die Mitarbeiter der städtischen Fachabteilungen.

Umstürzende Bäume und ein Carport auf Autodächern

Vor allem umstürzende Bäume haben teilweise große Schäden an Fahrzeugen und Gebäuden verursacht oder ganze Straßen blockiert. Ein umgefallener Carport zertrümmerte Autodächer. "Das zeigt, welche enorme Windkraft dahinter stand", erklärt Kopietz. Das Besondere an Sturmtief "Sabine" sei aus Sicht der Einsatzkräfte vor allem gewesen, dass er nicht nur punktuell gewütet habe, sondern sehr hohe Windgeschwindigkeiten über ein relativ lange Zeit mitgebracht habe.

Nach dem Sturm gelten aber weiterhin die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Bürger sollten wachsam bleiben, Parkanlagen und Waldgebiete meiden. "Aufgrund dieser Wetterlage muss mit weiteren Ereignissen gerechnet werden", warnt Kopietz.

Schulen und Kitas ab Dienstag wieder geöffnet

Die Schulen könnten am morgigen Dienstag wieder öffnen, der Betrieb an Kitas wieder aufgenommen werden. Auch Beerdigungen könnten aller Voraussicht nach wieder stattfinden.

Alle aktuellen Infos zu Sturmtief "Sabine" gibt es auf https://www.bochum.de/Feuerwehr-und-Rettungsdienst/Warnungen.