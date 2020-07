Eine entsetzte Anruferin bei der Polizei in Wesel :

Eine Spaziergängerin aus Spellen am Niederrhein meldete einen Leichenfund.

,,Durch eine Folie schimmernde Gebeine" meldete sie.

Ein Mordfall scheinbar.

Die Leiche erwies sich bei näherer Betrachtung der Beamten als eine 50

Kilogramm schwere Sexpuppe aus Latex.

Schon beim Auspacken begann diese lustvoll an zu stöhnen.

Die mindestens 800 teure ,,Spielgefährtin", wartet nun in Dinslaken auf einer

Polizeiwache auf ihren Lover.

Ob er wohl seine Liebste heim holt würde mich schon interessieren.

Eine Lovestory mit Happyend?

